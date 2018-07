Ciclismo giovanissimi, a Rimini record di partecipazione al Memorial Vittorio Tadei

Sport

Rimini

| 19:50 - 16 Luglio 2018

Battuto ogni record di partecipazione al Memorial Vittorio Tadei, gara per Giovanissimi svoltasi all'interno del Gross Rimini sabato 14 luglio scorso. Erano infatti quasi 200, in rappresentanza di 24 società provenienti da 6 diverse regioni d'Italia, i giovani ciclisti che si sono dati battaglia sotto lo sguardo attento e compiaciuto dei dirigenti del Gruppo Teddy intervenuti e di Massimo Squadrani (delegato FCI per la provincia di Rimini).

La manifestazione, organizzata dal Pedale Riminese- Frecce Rosse, omaggiava il ricordo di Vittorio Tadei: fondatore della Teddy Spa, grande appassionato di ciclismo, scomparso nel 2016. Le 7 gare disputate hanno visto prevalere, per una somma di punteggi, la Pol.va Fiumicinese FA.I.T. sui “cugini” del Bicifestival Riccione.

Classifiche per categoria:

G1

1 Mazza Gabriele Bicifestival

2 D'andrea Riccardo Amici Della Bici Junior

3 Ferretti Andrea Velo Club Cattolica

4 Turchi Federico S.C.Cotignolese

5 Salvi Lorenzo Pol. Fiumicinese Fa.I.T.Adriatica

G2

1 Golinelli Nicholas Pol. C. Zannoni

2 Lotti Mattia Pedale Riminese Frecce Rosse

3 La Cioppa Aaron S. La Cioppa - Functional Fit Kids

4 Amadori Marco A.S.D Cicli Tonti Cattolica

5 Chiusi EnricoS.C. Forlivese

G3

1 Brigliadori Achille Pol. Fiumicinese Fa.I.T.Adriatica

2 Ravaioli Jacopo U.S. Forti E Liberi -Forlì

3 Balzi Mattia Bicifestival

4 Nisi Alessio U.S. Forti E Liberi -Forli

5 Pinciotti Thomas Amici Della Bici Junior

G4

1 Ghidini Gianfilippo S. C. Mincio-Chiese A.S.D

2 Dalla Bona Thomass S.C.D. Fdb Cologna Veneta

3 Maggiore Lorenzo Amici Della Bici Junior

4 Monti Alessandro Pedale Riminese Frecce Rosse

5 Melini Michele S.C. Forlivese

G5

1 Bondi Thomas Asd G. C. Fausto Coppi

2 Cerasi Filippo Amici Della Bici Junior

3 Venturi Morgan A.S.D. Cattoli Andrea

4 Paci Federico Bicifestival

5 Marcaccini Alex A.S.D Cicli Tonti Cattolica

G6

1 Gabrielli Filippo Asd G. C. Fausto Coppi

2 Fabbri Federico S.C.Cotignolese

3 Dalla Bona Mattia S.C.D. Fdb Cologna Veneta

4 Sbarzagli Filippo S.C. Forlivese

5 Motta Edoardo Pol. Fiumicinese Fa.I.T.Adriatica

Categoria femminile:

G1

1 Boga Melissa Maia Bicifestival

2 Volpe Giorgia Pedale Riminese Frecce Rosse

3 Pedani Sofia Pedale Riminese Frecce Rosse

G2

1 Serpentini Chiara Amici Della Bici Junior

2 Gennari Azzurra Velo Club Cattolica

3 Marconi Laura Asd G.S. Sidermec Riviera

G3

1 Somigli Emily Pedale Riminese Frecce Rosse

2 Zoffoli Linda Pol. Fiumicinese Fa.I.T.Adriatica

3 Bravetti Veronica U.S. Forti E Liberi -Forli

G4

1 Buldrini Margot Bicifestival

2 Laghi Clarissa S.C. Avio Asd

3 Imolesi Casadei Lucia S.C. Forlivese

G5

1 Andrenacci Alena S.C. Santerno Fabbi Imola

2 La Cioppa Giada

3 Casadei Aurora Polisportiva Fiumicinese



G6

1 Dalbosco Lara Ciclistica Dro

2 Marino Chiara Laura S.C. Aurora Fusignano "Patata"

3 Prunesti' Alessia Pol. Fiumicinese Fa.I.T.Adriatica