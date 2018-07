Riccione, in migliaia per J-Ax ad Aquafan: ‘Tornare qui è come tornare a casa’

Attualità

Riccione

| 18:14 - 16 Luglio 2018

J-Ax ha scatenato un pubblico in delirio proveniente da ogni angolo d’Italia, dal palco della discoteca Walky Cup. La star assoluta di questa estate italiana, ha inaugurato la lunga serie di domeniche ‘Night & Day – Walky Cup Version’ che andranno avanti fino al 19 agosto. Un nuovo tipo di divertimento e concerto, con Aquafan che si trasforma in un villaggio aperto no stop da mattina a sera e che coinvolge persone di tutte le età.

Colorato, come l’estate di Aquafan, il rapper e produttore discografico appena salito sul palco ha ringraziato tutto lo staff del parco acquatico più famoso d’Europa: “Faccio parte di quella generazione di ragazzi che sognava tutto l’anno di venire qui. Sono salito per la prima volta su questo palco nell’estate del 1993. Dormivo a casa di un barista e mangiavo con i buoni del fast food. Ho baciato le ragazze dietro ogni boschetto intorno alla Walky Cup. Questo posto ogni volta che ci vengo mi fa rinascere. Stasera vedere attorno a me, ragazzi, genitori e bambini che cantano tutti insieme le mie canzoni, rappresenta per me quella carica di energia per andare avanti: qui ho bisogno di venire almeno una volta all’anno!”.

Lo #Showcase2k18 di J-AX lo ha visto sul palco in compagnia di Fabio B. e Space One ma anche del fratello Grido (uno dei componenti dei Gemelli Diversi), in una carrellata dei suoi più grandi successi.

Dopo J-AX l’appuntamento con NIGHT&DAY Walky Cup Version è per la prossima domenica, 22 LUGLIO, con il giovane trapper salernitano Capo Plaza. Si va avanti il 29 Luglio con i fratelli dj di fama mondiale Vinai, il 5 Agosto con il rapper rivelazione 2018, Vegas Jones, e il famoso beatmaker bresciano MR Rain e ancora il 12 Agosto con il rapper genovese Tedua. Ultimo appuntamento per il 19 Agosto con Biondo, ultima rivelazione di cantautorato hip hop del talent ‘Amici’ di Maria De Filippi.

Per maggiori informazioni sui singoli concerti (e sul regolamento del parco) consultare il sito www.aquafan.it.







Foto Paritani