Gita in mare per i ragazzi diversamente abili con le ‘ Vele Bianche’ di Riccione

Attualità

Riccione

| 17:49 - 16 Luglio 2018

Sono salpate domenica mattina dal porto canale le ‘ Vele Bianche’.

La 14° edizione della manifestazione velica della Lega Navale Italiana delegazione di Riccione con la collaborazione della Fondazione Cetacea e il patrocinio del Comune di Riccione, anche quest’anno ha coinvolto una cinquantina di partecipanti, tra ragazzi diversamente abili che frequentano le attività del Tempo Libero proposte dall’amministrazione, e i loro familiari. Alla partenza il vice sindaco Laura Galli ha salutato i ragazzi che, a bordo delle imbarcazioni, seguite dalla Guardia Costiera e dalla Croce Rossa Italiana, hanno potuto assistere, a due miglia dalla costa, alla riconsegna in mare di un giovane esemplare di tartaruga Caretta Caretta. Il vice sindaco Galli, reduce da un incontro con gli operatori del porto, ha avanzato la prospettiva di avviare durante il prossimo anno scolastico laboratori che coinvolgano tutti i ragazzi, oltre ai diversamente abili, con la partecipazione dei vari soggetti dell’area portuale. Occasioni per far conoscere loro la vita che gravita attorno al porto con le sue imbarcazioni e prime conoscenze sulle tecniche di navigazione.