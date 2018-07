Lirica, mercoledì 18 e giovedì 19 luglio torna l’opera allo sferisterio di Santarcangelo

Eventi

“Così fan tutte” e “Lucia di Lammermoor”: due capolavori, due snodi cruciali della gloriosa storia dell’opera lirica, saranno proposti mercoledì 18 e giovedì 19 luglio allo sferisterio dagli artisti del Summer Program americano ospitato dall’Accademia Lirica di Novafeltria.

Anche per questa edizione di “Estate viva Santarcangelo” torna dunque l’appuntamento con l’opera lirica, che prende il via alle ore 17,30 di mercoledì 18 luglio in piazzetta Nicoletti con un aperitivo d’essai durante il quale il Maestro Ubaldo Fabbri illustrerà e preparerà gli spettatori alla visione delle due opere, molto diverse tra loro, ma accomunate dal tema centrale dell’amore. Alle 21,15 il coro “La musica lirica USA”, accompagnato dall’Orchestra della Città di Ravenna, porterà in scena il dramma giocoso in due atti Wolfgang Amadeus Mozart, su libretto di Lorenzo Da Ponte, “Così fan tutte”.

Giovedì 19 luglio alle ore 21,15 andrà invece in scena l’opera seria in tre atti “Lucia di Lammermoor” di Salvatore Cammarano con la musica di Gaetano Doninzetti.

Entrambe le serate sono a ingresso gratuito, in caso di maltempo gli eventi si sposteranno al teatro Supercinema.

“Anche quest’anno il programma degli eventi estivi di Santarcangelo – sottolinea l’assessore al Turismo Paola Donini – offre iniziative numerose e diversificate per andare incontro a gusti e interessi di pubblici differenti. Dalla Festa europea della musica agli spettacoli del Cirque Bidon, dalle performance di Santarcangelo Festival all’opera lirica, la città si dimostra ancora una volta un contenitore culturale aperto e inclusivo nei confronti di forme d’arte diverse, dal classico al contemporaneo”.

Gli eventi di “Estate Viva Santarcangelo” proseguono venerdì 20 luglio con il ritorno della “Shopping Street”: dalle 19 a mezzanotte, per le vie del centro, negozi aperti con saldi estivi e musica. In piazza Ganganelli si svolgerà infine il mercatino dei bambini (per informazioni: Associazione Città Viva 0541/620.902).