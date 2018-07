RBR, Foschi il coordinatore tecnico. Di Nallo, Bernardi e Padovano i coach di U15, U16 e U18

Sport

Al Bar Clementino di Santarcangelo alla presenza del sindaco Alice Parma sono stati presentati lunedì mattina gli staff delle squadre Under 18, Under 16 e Under 15 e la commissione tecnica di Rinascita Basket Rimini, la "holding" dei canestri a cui fanno riferimento dieci società del territorio che hanno abbracciato il progetto. Franco Foschi, coach noto a livello locale, sarà il coordinatore tecnico; la Under 15 sarà guidata ma Marco Di Nallo dello staff Angels-IBR; la Under 16 da Massimo Bernardi (sarà anche il coach della prima squadra nel campionato di serie C Gold) e la Under 18 da Massimo Padovano che rimarrà anche coach della Pallacanestro Titano in serie C Silver. Le squadre U15 e U16 scenderanno in campo sotto le insegne degli Angels, U18 della Pallacanestro Titano.

Nella commissione tecnica, oltre al responsabile Foschi, troviamo oltre a Bernardi e Padovano anche Massimiliano Intorcia, ex Crabs e da anni all’IBR Rimini. Foschi avrà compiti di coordinamento e di sviluppo del progetto che si muove oltre che nella forma del reclutamento e nella promozione dell’attività di base fino all’Under 18 per cui sarà destinata pafrte dei fondi. “I tempi sono maturi per realizzare questo progetto – ha detto Foschi – condivido da tutte le società con lo scopo di far crescere tutto il movimento locale”. Da parte sua Max Intorcia ha sottolineato: “L’obiettivo è di dare a tutti una occasione importante ai giovani che vogliono giocare a basket: crearsi un percorso tecnico e umano per esprimere al massimo le loro potenzialità”.

Sono intervenuti i dirigenti delle società coinvolte: Lorenzo Meluzzi (Villanova Tigers), Carlo Oppi (Polisportiva Stella), Luca Lombardini (Miramare Basket), Marco Ciacci (Pallacanestro Titano), Onide Moretti (Malatesta Basket), Alex Gavagna (CNO Santarcangelo), Ermanno Pasini (Garden Sporting Center), Paolo Carasso (Angels) in assenza di Maurizio Fabbri per motivi di lavoro (la decima è la Uisp).

Tutti hanno mostrato fiducia nel progetto, nella condivisione degli obiettivi, ne hanno elogiato la capillarità (il sindaco Parma ha insistito sull’abbattimento dei confini dei singoli comuni), cioè quello di dare slancio all’attività di base unendo le forze per un risultato comune nell’autonomia di ciascuna società: un esempio di lavoro per altre discipline sportive della città. E inoltre la promozione del basket sul territorio, nelle scuole, la possibilità di affidare ad una struttura professionale i talenti delle varie realtà per avere una possibilità migliore di emergere e arrivare, a patto di avere motivazioni e voglia di sacrificarsi, in squadre importanti.

Paolo Carasso a nome degli Angels ha assicurato che il Basket Santarcangelo non si ridimensiona, anzi rilancia con squadre giovanili ancora più competitive incentivando il reclutamento: chiuso un accordo col Seven di Savignano, una realtà vicina. E per la prima squadra sarà iscritta al campionato della serie più alta possibile in relazione ai giocatori disponibili. Il valore aggiunto degli Angels rispetto agli altri club sarà l’esperienza, la capacità di ceare mentalità nei giocatori derivante da anni e anni di lavoro sul campo.

A riassumere bene tutti i concetti ci ha pensato Massimo Bernardi: “Stiamo parlando di un cosa epocale, Rimini può diventare una realtà cestistica di altissimo livello; ne trarranno giovamento giovani allenatori e i giocatori: potranno crescere nel modo giusto, lavorando e facendo sacrifici col sorriso sulle labbra, divertendosi e con valori positivi”.

Stefano Ferri