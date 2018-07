Oltre 12mila biglietti venduti: grande successo per la 48esima edizione di Santarcangelo Festival

Attualità

Santarcangelo di Romagna

15:48 - 16 Luglio 2018



Si è conclusa domenica 15 luglio con un grande successo di pubblico la 48esima edizione di Santarcangelo Festival con la direzione artistica di Eva Neklyaeva e Lisa Gilardino. Un grande afflusso di pubblico ha partecipato agli appuntamenti gratuiti e vissuto per 10 giorni il centro storico di Santarcangelo, specialmente durante i due fine settimana, con la maggioranza degli spettacoli sold-out e l’integrazione di repliche straordinarie.







Sono 11.324 i biglietti totali venduti, confermando il notevole incremento registrato già nel 2017, prima edizione a cura di Eva Neklyaeva e Lisa Gilardino; 200 gli appuntamenti complessivi, di cui 123 a pagamento e 77 gratuiti; almeno 12.000 spettatori agli eventi gratuiti; 37 compagnie invitate, 22 italiane e 15 straniere dai 5 continenti, per 146 repliche; 25 dj-set tra lo chapiteau di Imbosco e il nuovo spazio Gola e 14 proiezioni di film, 5 incontri, 2 laboratori, tutti a ingresso gratuito.







Tra le attività speciali 22 artigiani del corpo coinvolti e il progetto di sostenibilità ambientale Presente Sostenibile; inoltre una mostra, 4 giorni di mercatino vintage in centro, un campeggio. Numerosi gli operatori culturali presenti: 187 in totale, dei quali 95 italiani e 92 stranieri. 70 i giornalisti accreditati, tra stampa nazionale e internazionale.







Il successo della manifestazione emerge anche online: la pagina Facebook di Santarcangelo Festival tocca i 24.000 like da Europa, Sudamerica, Stati Uniti, Asia e Australia, con una copertura di 257.467 persone raggiunte e per 76.861 interazioni con i post nell’ultimo mese. Oltre 5000 i follower del Festival su Instagram, con 2523 azioni eseguite sull’account solo nell’ultima settimana.







Santarcangelo Festival è realizzato da uno staff di 145 persone, con il contributo di 26 stagisti; sono 23 le ragazze e i ragazzi che hanno prestato il proprio lavoro in modo volontario.