Al Riviera Golf Resort di San Giovanni in Marignano la 18 buche "Dream Car Mercedes Benz"

San Giovanni in Marignano

| 15:14 - 16 Luglio 2018

Oltre 140 golfisti si sono sfidati domenica 15 luglio sul green del Riviera Golf di San Giovanni in Marignano, nell’ambito della 18 buche “Dream Car Mercedes Benz” by Luxcar SPA Gruppo di.BA.

Primo Lordo con 31 punti Francesco Arduini, marignanese e giocatore del Riviera Golf.

Primo Netto con lo score di 37 un altro giocatore del campo marignanese, il pesarese Andrea Foschi.

A chiudere la prima categoria il riccionese Emanuele Danzi del Riviera che ottiene il Secondo Netto con 35 punti, seguito dal milanese Gianluca Dell’Orco (Orsini Golf) che si qualifica come Terzo Netto con il medesimo punteggio e gioco leggermente meno brillante.

La seconda categoria vede sul gradino più alto con 41 punti un golfista del Riviera, il riccionese Giorgio Attala, seguito dal fanese Sandro Ranieri (Golf Club Montegiove) e da Davide Bigucci, riccionese e giocatore del campo marignanese, che si qualificano entrambi con lo score di 40.

In terza categoria si distinguono il sammarinese Tommaso Bacciocchi (Golf Club Cassa di Risparmio di San Marino) che è il Primo Netto con 46 punti, mentre il medesimo score di 40 permette all’anconetano Andrea Foresi (Conero Golf Club) ed al riminese Emidio Del Governatore (Riviera Golf) di ottenere il Secondo e il Terzo Netto.

Prima Ladies con 40 punti la golfista riminese del Riviera Golf Roberta Decè, mentre Primo Seniores per il romano Stefano Esposito (Golf Nazionale) con il punteggio di 39 punti.

Nearest to the pin Ladies la giocatrice del campo marignanese Carolina Fiorini di Senigallia, con una palla a 4.03 metri, mentre Nearest to the pin Man per un altro giocatore del Riviera, il riccionese Giorgio Attala, con un colpo a 0.49 metri.

Driving contest Ladies Adriana Maria Mihai (Golf Club Perugia) e Driving contest Man il marignanese Matteo Bernabè (Riviera Golf).

Numerosi gli appuntamenti previsti durante la settimana sul green marignanese: si parte mercoledi' 18 luglio con la 18 buche stableford 3 categorie Orange Jacket by Cristian Events, seguita giovedi' 19 luglio

dalla 9 buche stableford 3 categorie TM Open Race To Marrakech 2018, che prevede l’acceso diretto alla semifinale Nazionale per i vincitori di gara. Nel weekend invece si disputeranno due gare 18 buche stableford: sabato 21 luglio la Cains Moore Cashemire (a tre categorie) e domenica 22 luglio la Sunrise Cup by Mokarabia (a due categorie), che prevede la Semifinale Nazionale per il 1° Lordo e i 1° Netto di categoria in novembre 2018.