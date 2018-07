Tennis, il Trofeo del Gelso è al tabellone finale. I risultati del torneo giovanile

Sport

Bellaria Igea Marina

16 Luglio 2018

Si gioca il tabellone finale nel torrneo nazionale Open del Ct Venustas di Igea, il Trofeo del Gelso (500 euro di montepremi).

1° turno: Massimiliano Zamagni (2.8)-Lorenzo Bonori (3.2) 6-3, 6-3, Jacopo Bilardo (3.2)-Matteo Casini Ropa (2.8) 7-6 (2), 6-2.

2° turno: Mattia Bandini (2.7)-Nicolas Spimi (3.2) 6-1, 6-0, Lorenzo Monti (2.7)-Alessandro Gherardi (3.1) 6-2, 7-5.

Prosegue in contemporanea il torneo Under 14-16. Under 14 maschile, 1° turno: Daniel Francesco Shafer-Tommaso Vernocchi 6-2, 6-0, Federico Strocchi-Leonardo Monticelli 6-0, 6-2, Samuele Abbondanza-Leonardo Crociati 6-3, 7-6 (5). 2° turno: Tommaso Picciafuochi-Leonardo Ramponi 6-3, 6-0. Under 14 femminile, 1° turno: Caterina Mozzoni-Greta Castellucci 7-5, 3-6, 10-5. Quarti per Francesca Giorgi.