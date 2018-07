Riccione Calcio, Morelli il nuovo presidente. Angeloni il mister, si punta alla vittoria del campionato

Sport

Riccione

| 14:05 - 16 Luglio 2018

L'A.S.D. Riccione Calcio 1926 (Prima categoria) comunica che nei giorni scorsi il nuovo Consiglio Direttivo ha provveduto a definire le cariche sociali per il biennio 2018/19 e 2019/2020. Dopo la rinuncia alla candidatura di Bacchini Rodolfo, presidente nei primi quattro anni di attività della rifondata società bianco-azzurra, che rimane al momento come collaboratore, è stato nominato nuovo Presidente Morelli Andrea (foto) titolare dell'azienda F.I.M.A. specializzata nell'impiantistica idraulica, affiancato dal vice-presidente Pascucci Giampaolo, dal segretario Sorci Andrea e dal consigliere Tacchi Marcello, oltre a una quindicina di soci.Confermato Pierluigi Angeloni alla guida della prima squadra con l'obbiettivo di centrare la vittoria del campionato, anche se la competizione certamente non mancherà.Il settore giovanile sarà guidato, come nella scorsa stagione sportiva, da Daniele Daino per un progetto molto ambizioso che comprende la collaborazione con alcuni Club professionistici della massima serie.

Nei giorni scorsi sono stati annunciati i seguenti colpi: conferma del portiere Giusto Lisi, che ha giocato già due partite nell’ultima stagione in biancazzurro (proveniente dal campionato interno sammarinese); i centrocampisti Giovanni Bonini, proveniente dal campionato interno Sammarinese (ex Tre Penne e Libertas), e Maximiliano Cejas, nell’ultima stagione al Real Miramare; gli attaccanti Francesco Gori, 18 reti con la casacca dell’Altavalconca nell’ultimo campionato di Seconda Categoria Marche, e Giuseppe Tolomeo, 23 reti nell’ultima stagione con la maglia del Montanaso Lombardo (Promozione lombarda), una vecchia conoscenza dei tifosi biancazzurri.