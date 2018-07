Riccione: si lavora alla foce del Marano per ottimizzare scambio di acque dolci e salate

Attualità

Riccione

| 14:05 - 16 Luglio 2018

Sono iniziati lunedì, con il favore della grande escursione delle maree, i lavori notturni alla foce del torrente Marano.Un’attività che si concluderà martedì, nella prima mattinata, in modo da non causare possibili disagi a turisti o operatori, con la finalità principale di evitare che il torrente crei percorsi e dune subacquee per arrivare a mare e creare ambienti ideali alla proliferazione batterica. Il miglioramento della qualità microbiologica del mare passa necessariamente attraverso interventi attenti e periodici messi in atto dall’amministrazione sulla qualità delle acque dei fiumi che si riversano direttamente in mare. L’operazione andrà ad ottimizzare lo scambio delle acque dolci con quelle salate sfruttando il naturale flusso e riflusso delle maree, così da ricreare l’ambiente salmastro delle foci fluviali e torrentizie tipico di questi ecosistemi.

Nel dettaglio verrà effettuata un’apertura rettilinea per superare i depositi sabbiosi esistenti e bloccare l’eventuale insorgere di altri, realizzando un’opportuna profondità e un piccolo argine che garantirà la tenuta dell’operazione per tutta la stagione estiva. La sabbia movimentata durante l’intervento verrà successivamente riutilizzata per effettuare ripascimenti nei punti di arenile bisognosi secondo le necessità e le normative vigenti.

Questa operazione fa seguito ai lavori di ingegneria naturalistica di manutenzione e stabilizzazione dell’argine lato nord eseguiti nelle scorse settimane.