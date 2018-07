Santarcangelo: nuove fognature nelle vie da Vinci e Franklin, definite le modalità di allaccio per privati

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 14:01 - 16 Luglio 2018

In vista dei lavori per la realizzazione delle nuove fognature in via Leonardo da Vinci e Benjamin Franklin che avranno inizio tra qualche settimana, la giunta comunale ha approvato il progetto definitivo ed esecutivo dell’intervento. I lavori nelle due traverse di viale Marini saranno eseguiti da Hera che sostituirà le vecchie condutture con un nuovo impianto fognario al quale andranno collegate le utenze private presenti nelle due vie. A tal proposito, il progetto definitivo approvato dalla giunta nei giorni scorsi per un importo complessivo di oltre 170mila euro stabilisce proprio le modalità economiche e operative degli allacci dei privati alla nuova rete fognaria: le famiglie che ora scaricano nella fognatura privata e che decideranno di allacciarsi alla nuova fognatura possono allacciarsi alla stessa contestualmente all’esecuzione dei lavori o dopo la fine dell’intervento, ma entro il 31 dicembre 2020, potranno infatti beneficiare dell’esenzione dalla spesa di allaccio, mentre resterà a loro carico soltanto quella per la pratica di dichiarazione di conformità, pari a 258 euro oltre iva 10 per cento. Anche i privati che già attualmente scaricano nella fognatura comunale potranno allacciarsi alla nuova rete fognaria senza alcuna spesa per l’allaccio. Coloro che però non disponessero di autorizzazione allo scarico e intendessero regolarizzare la propria posizione, potranno presentare richiesta all’ufficio allacciamenti di Hera con la sola spesa istruttoria pari a 258 euro più iva.