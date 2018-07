Cala il sipario su Sportdance 2018 in fiera a Rimini: edizione da record

Sport

Riccione

| 13:14 - 16 Luglio 2018

Cala il sipario sui Campionati italiani di Danza Sportiva Fids e sull’edizione 2018 di Sportdance, la più grande festa della Danza Sportiva al mondo, che per undici giorni ha riempito i padiglioni della Fiera di Rimini e il territorio di Rimini di ballerini e di accompagnatori.

Sono state 20 mila le unità competitive (singoli, coppie e gruppi) scese in pista. La Fids, riconosciuta dal Coni, chiude l’edizione 2018 di Sportdance con un 5% di incremento delle iscrizioni. Edizione da record, dunque, a dimostrazione di quanto il movimento della danza sportiva Fids sia in costante crescita, ma anche di come il format di Sportdance convinca sempre di più. Ad aprire l’edizione 2018 è stato il presidente del Coni, Giovanni Malagò.

Molte le novità dell’edizione 2018 di Sportdance, evento che ha dimostrato, una volta di più, quanto il quartiere fieristico riminese di Italian Exhibition Group (IEG) sia una location ideale per eventi sportivi dal calibro internazionale. Oltre alle competizioni dei Campionati italiani di Danza Sportiva Fids, si è svolto il Grand Slam Standard and Latin. Si tratta delle gare mondiali più prestigiose per i balli latini e standard, messe a punto dalla federazione internazionale Wdsf.

L’organizzazione e il format hanno colpito anche i big della danza, a cominciare dalla signora della danza italiana, Carla Fracci, madrina di questa edizione, proseguendo con Kledi Kadiu e Garrison Rochelle. Ora l’appuntamento è al prossimo anno, per una nuova edizione dei Campionati e di Sportdance.

Ai Campionati Italiani Paralimpici sono stati 130 gli atleti scesi in pista. Nell’organizzazione della manifestazione hanno lavorato quasi un migliaio di persone. 650 i giudici, di cui 75 stranieri. Sono stati assegnati 20 mila medaglie e 37 mila attestati di partecipazione. 11 le giornate di gara, 4 i padiglioni coinvolti. Fra le curiosità va segnalato che l’inno nazionale è stato suonato un centinaio di volte. L’area commerciale nell’edizione 2018 è stata la più grande mai realizzata nell’esperienza di Sportdance. Sono stati inoltre migliaia i contatti sui social. I Campionati Italiani di Danza Sportiva sono stati seguita tutti i giorni in diretta sul sito ufficiale www.riminisportdance.it; su quello della Fids, www.federdanza.it.it, sulla Web tv della fiera e sui social, grazie agli aggiornamenti sulle pagine dedicate di Facebook, di Twitter e di Instagram.