Comune di Rimini cerca operatori scolastici qualificati per graduatoria, ecco tutte le informazioni

Attualità

Rimini

| 11:51 - 16 Luglio 2018

E’ in pubblicazione sul sito del Comune di Rimini il bando di selezione operatori scolastici qualificati

Si tratta di una selezione pubblica per soli titoli per la formazione di una graduatoria alla quale attingere per l'assunzione a tempo determinato e a tempo pieno o parziale di operatori scolastici qualificati - categoria “B” (posizione economica B1) da impiegare presso le scuole e i nidi d’infanzia del Comune di Rimini e dell’A.S.P. “Valloni Marecchia” di Rimini- codice concorso 2018-114-6.

Il bando è pubblicato integralmente sull’albo pretorio informatico dell’Ente fino al 7 agosto 2018, termine entro cui è possibile presentare le domande. L’intero testo è consultabile su Internet al sito dell’Ente.