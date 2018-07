Rimini, multati due minimarket per vendita alcool a minori. I genitori ringraziano la Municipale

Cronaca

Rimini

| 11:44 - 16 Luglio 2018

Campagna di controlli sulla vendita di alcool ai minori e fuori dagli orari consentiti, quella condotta tra la serata di sabato 14 e domenica 15 dalla polizia Municipale di Rimini. A finire nella rete degli agenti 3 rivendite di alcolici, due delle quali ubicate a Miramare e la terza in viale Regina Elena.

Nella serata di sabato sono stati sanzionati due locali, il primo a Miramare per vendita di alcolici a minorenni e il secondo per avere venduto alcolici oltre l’orario consentito. Domenica invece ad essere multato è stato un minimarket a Miramare per avere ceduto quattro bottiglie di bevande alcoliche a 4 ragazzi tra i 16 e i 17 anni, turisti del Nord Italia, i cui genitori sono stati informati della cosa da parte della Polizia Municipale. Gli stessi genitori hanno voluto ringraziare gli agenti per l’attività di indagine, condotta in collaborazione e in sinergia con la Polizia di Stato.

La Polizia Municipale di Rimini trasmetterà i verbali dei servizi a Prefettura e Questura per gli eventuali provvedimenti accessori.