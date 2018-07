Rimini Calcio, scatta la stagione del ritorno in C. Mister Righetti: 'Contento del mercato, ho fiducia'

Sport

Rimini

| 10:59 - 16 Luglio 2018



Il Rimini è partito lunedì mattina dallo stadio Romeo Neri poco prima delle 10 verso il ritiro di Sant’Agata Feltria. In 26 sono saliti sul pullman (l’ultimo arrivato è il centrocamoista classe 1999 Battistini, scuola Cesena, 24 presenze nel Forlì), compresi Giua e il baby Maggioli. Entusiasmo tangibile tra i giocatori, vecchi e nuovi, in gran parte giovani e desiderosi di mettersi in vetrina. Il tecnico Gianluca Righetti si dice soddisfatto del mercato: “La società ha allestito una rosa competitiva, dire giusta per affrontare questa sfida nel calcio professionistico. E’ un vantaggio partire col gruppo già al completo, lungo la strada vedremo se sarà il caso di intervenire. Siamo arrivati al primo oppure al secondo obiettivo della nostra lista, ora la parola spetta al campo. Abbiamo riconfermato in parte la squadra dell’anno scorso, che conosce già il mio modo di lavorare, e questo sotto il profilo umano sarà un valore aggiunto e l’affiatamento sarà più semplice da trovare”.

La rosa è mediamente giovane. Si potrebbe pagare dazio sotto il profilo dell’esperienza?

“C’è il giusto mix. Oltre ai giovani, alcuni dei quali si sono già misurati con la serie C, abbiamo giocatori di esperienza e che conoscono la categoria. Io sono convinto che se un giocatore ha qualità, l’età non conta. In attacco è vero che non abbiamo il bomber con un curriculum da dieci gol in C, ma nella mia stagione da giocatore nel Rimini di Sacchi tutti, da Pierozzi a Cristiani, a Zannoni avevano un curriculum da zero gol e alla fine la squadra biancorossa fu la più prolifica”.

Il modulo?

“Giocheremo col 3-4-3 oppure col 3-4-1-2”.

Che campionato aspetta il Rimini?

“Il primo obiettivo è mantenere la categoria, che sicuramente è più complicata rispetto a quella che abbiamo lasciato, senza affanni, togliendoci delle soddisfazioni.”.

Che tipo di preparazione farà?

“Sarà calibrata in funzione dell’inizio del campionato, il 26 agosto”.

LA ROSA PORTIERI: Nava Giacomo ’97, Scotti Francesco ’83.

DIFENSORI: Brighi Andrea ’92, Buscè Luigi ’98, Ferrani Manuel ’87, Marchetti Stefano ’98, Petti Alessio ’91, Venturini Andrea ’96.

CENTROCAMPISTI: Alimi Isnik ’94, Badjie Modou ’97, Battistini Luca ’99, Cicarevic Sasa ’94, Guiebre Abdoul ’97, Montanari Andrea ’87, Serafini Matteo ’94, Variola Guido ’98, Viti Giorgio ’99.

ATTACCANTI: Arlotti Scott ’99, Buonaventura Alex ’86, Cecconi Giacomo ’95, Serafino Francesco ’97, Simoncelli Daniele ’89, Tompte Eleoenai ’99, Volpe Michele ’97.

AMICHEVOLI Il 22 e il 26 luglio i primi test a Sant'Agata Feltria contro il Cluj e una Rappresentativa locale. Poi l’1 agosto a Verucchio in notturna (orario da definire). La Coppa Italia si giocherà nelle date del 5, 12 e 19 agosto. Nel mezzo l’8 sfida a Martorano col Romagna Centro, il 22 a San Giovanni in Marignano alle 16.30.