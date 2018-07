Rimini, nuoto Garden: premio per Mario de Giampietro 95 anni, il più anziano in attività in Regione

Sport Rimini | 10:58 - 16 Luglio 2018 Reduce da una stagione in cui non ha potuto gareggiare per vari acciacchi dovuti all'età, Mario De Giampietro, classe 1923 è stato premiamo nel corso della tradizionale cena di fine stagione agonistica organizzata dalla sezione Master Garden Rimini presso il ristorante La piada e le bolle di Rimini. La targa del Comitato Regionale FIN dell'Emilia Romagna è stata consegnata nell'occasione dal capitano della sezione Renzo Bacchini a nome della Federazione Nuoto che ha voluto dare questo riconoscimento all'atleta (95 anni) più anziano in attività della nostra regione. Ricordiamo che Mario fu Campione del Mondo a Montreal nel 2014 nei 100 rana (secondo nei 50 rana) e detiene i Record Europei dei 50-100-200 rana sia in vasca corta che in lunga.