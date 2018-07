Federico Buffa racconta Muhammad Alì al Verucchio Music Festival martedì 17

Eventi

Verucchio

| 10:52 - 16 Luglio 2018

Secondo appuntamento per la XXXIV edizione del Verucchio Music Festival con la direzione artistica curata da Ponderosa Music & Arts, sette serate musicali ospitate nella suggestiva location del Sagrato della Chiesa Collegiata.

Martedì 17 luglio alle ore 21.30 una serata tutta da scoprire con Federico Buffa in A night in Kinshasa. Federico Buffa (Milano, 28 luglio 1959) è un giornalista, e telecronista sportivo italiano. Oltre alla sua attività di telecronista di basket e commentatore sportivo, Buffa ha condotto alcune trasmissioni antologiche sempre a tema sportivo e s'è imposto all'attenzione del pubblico per la straordinaria capacità di raccontare le storie dei campioni e degli eventi sportivi. Da qui prende vita lo spettacolo “A Night in Kinshasa” (per la produzione di Mismaonda e la regia visionaria di Maria Elisabetta Marelli), che racconta il celebre incontro tra Muhammad Ali e George Foreman. Molto più di un incontro di boxe: un episodio di riscatto sociale che cambia la storia. Una narrazione sincopata, tenuta “sulle corde” da una serrata partitura musicale scritta ed eseguita al pianoforte da Alessandro Nidi e ritmata dalle percussioni di Sebastiano Nidi.