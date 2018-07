Rally Legend al via le iscrizioni per la gara di auto storiche e speciali a San Marino

Sport

Repubblica San Marino

| 09:34 - 16 Luglio 2018

Con il primo atto ufficiale, l’apertura delle iscrizioni lunedì 16 luglio, inizia la marcia di avvicinamento al 16° Rallylegend 2018, in programma dall’11 al 14 ottobre prossimi, nello scenario suggestivo della Repubblica di San Marino. Fino a lunedì 17 settembre ci sarà la possibilità di inviare le adesioni, per un evento atteso in tutta Europa. Lo dimostra l’interesse e l’attesa da parte di tanti equipaggi, con macchine di grande fascino storico, un po’ da tutti i Paesi del Vecchio Continente. E anche più lontani. A cui si unirà un gruppo di grandi campioni di ieri e di oggi, che si possono incontrare solo a Rallylegend e i cui nomi verranno svelati nelle prossime settimane.

Per quanto riguarda le vetture, con le fascinose Historic cuore pulsante del rally, novità più importante è l’apertura alle World Rally Car fino al 2010, ma con le classi in gara suddivise tra le WRC fino al 2003 e quelle dal 2004 al 2010.

Anche nella categoria Myth si allarga la fascia delle vetture ammesse, che si spinge fino al 1998.

Zeromille e REW Events viaggiano già a pieno regime con la macchina organizzativa, con la fattiva collaborazione di FAMS, Federazione Auto Motoristica Sammarinese, di CONS, Comitato Olimpico Sammarinese ed il patrocinio importante della Segreteria di Stato Istruzione e Sport della Repubblica di San Marino.

A RALLYLEGEND SI CELEBRANO I CINQUANTA ANNI DI MARTINI RACING

Quest’anno Martini Racing festeggia cinquanta anni di impegno nel motorsport e Rallylegend vuole celebrare degnamente l’anniversario. Riunendo le macchine leggendarie e i piloti legati al marchio, con in testa Miki Biasion, per il quale ricorrono i trenta anni dalla conquista del suo primo titolo mondiale rally, e estendendo la celebrazione anche alla velocità, settore in cui Martini Racing ha scritto, e scrive tutt’oggi, pagine molto importanti: a Rallylegend ci saranno anche alcuni top drivers storici della velocità in circuito.

Anche il pubblico sarà, ovviamente, coinvolto da vicino in questa grande festa. E chi avrà scelto di acquistare il biglietto “All Plus”, oltre ad avere accesso libero al “Village”, alle Tribune delle prove speciali, alle navette, e a ricevere gadget griffati Rallylegend, avrà la possibilità di sorseggiare un aperitivo, per ogni giorno di Rallylegend, con i grandi campioni e in mezzo a macchine da sogno, all’interno del lounge di Rallylegend.

NON SOLO SPONSORS, MA PARTNER APPASSIONATI E PARTECIPI

Rallylegend vanta amicizie di grande prestigio. Perché lo sponsor, all’interno dell’evento, non è una presenza statica, ma contribuisce attivamente allo show, a coinvolgere pubblico ed equipaggi con tante e accattivanti iniziative e gadget in quantità. Partner appassionati, molti dei quali con un rapporto consolidato negli anni con l’evento sammarinese ed il popolo degli appassionati provenienti da tutta Europa.

Come nel caso di Eberhard&Co: puntuali compagni di viaggio di Rallylegend sono anche quest’anno gli orologi della Maison svizzera di orologeria, presente anche in qualità di Official Time Keeper. Già certa la presenza del pluricampione mondiale Miki Biasion, Brand Ambassador della Maison, disponibile per una sessione speciale di autografi, mentre gli orologi del brand, a fine gara, “incoroneranno” come da tradizione i grandi campioni di Rallylegend.

Oppure come Shell, con il marchio Elix Ultra, ed uno stand sempre ricco di sorprese, come la Ferrari SF70H dello scorso anno. Per continuare con Coyote, il dispositivo legale di segnalazione autovelox, il cui staff è attivissimo all’interno del “Village”, cosi come Pirelli, che oltre ad essere fornitore degli pneumatici per gli iscritti a Rallylegend, negli spazi “dedicati” delle sue aree brulica di iniziative e incontri con gli appassionati.