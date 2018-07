Rissa al torneo di calcetto a colpi di calci, pugni e sediate, tre feriti. Due denunce

Cronaca

Rimini

| 07:53 - 16 Luglio 2018

Botte in campo durante il torneo di calcio a 5 "Gazzetta dream cup". La finale si è svolta sabato a Rimini. In palio la partecipazione della squadra vincitrice alla coppa del mondo a Shanghai nel prossimo settembre. Lo riporta il Corriere Romagna. Nel primo pomeriggio di sabato è iniziata una violenta rissa. Ancora ignote le cause, probabilmente legate al premio in palio. Sono volati pugni, calci e sedie. Il bilancio parla di contusioni e un braccio rotto. Sul posto è giunta la Polizia. Due feriti sono stati portati in ospedale. Le squadre coinvolte sono state squalificate e due persone sono state denunciate.

La vittoria della manifestazione è andata a Lucca, che così rappresenterà l'Italia ai mondiali di settembre. "Gazzetta dream cup" è stato organizzato da La Gazzetta dello Sport in collaborazione con Lega Nazionale Calcio Amatoriale (LNCA) per individuare la squadra che vestirà i colori nazionali e rappresenterà l'Italia alla Coppa del Mondo di Calcio amatoriale a 5, a settembre a Shanghai, giocando contro squadre di tutto il mondo. Oltre 5000 i giocatori coinvolti in tutta Italia. Lo svolgimento del torneo riminese prevedeva una maratona di partite di 12 ore coinvolgendi circa 320 giocatori, con gare suddivise in 8 gironi su due campi da calcetto.