Elisoccorso regionale, all'aereoporto di Rimini la seconda base dei Vigili del Fuoco

Attualità

Rimini

| 07:32 - 16 Luglio 2018

La seconda base di elisoccorso regionale dei Vigili del Fuoco sabato si è insediata all'aeroporto di Rimini e sarà di stanza per circa 60 giorni. Pronto a partire in caso di necessità sarà un AB 412 "Drago 59", un velivolo biturbina in grado di prestare soccorso con efficienza sia in zone impervie che in alto mare.

La funzione principale del mezzo è di contrastare gli incendi boschivi ma è in grado anche di supportare tutti i servizi di soccorso pubblico dei Vigili del Fuoco.

La segreteria provinciale Co.Na.Po., il sindacato autonomo dei pompieri, ringrazia "gli equipaggi volo e i Vigili del Fuoco tutti che hanno contribuito a questo servizio"