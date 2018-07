Tennis, Fabio Felicetti si è aggiudicato il "Mario Cortesi": in finale battuto Nico Gnoli

Sport

15 Luglio 2018

Si è concluso il torneo nazionale di 3° maschile del Circolo Tennis Cervia, il memorial “Mario Cortesi”. Di fronte per il titolo Nico Gnoli, 3.4 del Circolo Tennis Cesena ed il 3.1 Fabio Felicetti, il n.2 del seeding cervese, portacolori del Ct Conselice che ha vinto facilmente il match-clou per 6-0, 6-0. Sabato si è giocata la seconda semifinale vinta da Felicetti su Stefano Torrisi (3.1 del Ct Cervia, n.3) per 6-4, 6-1.cHa arbitrato la finale il giudice di sedia Luciano Donini.

Va ricordato che Perla Fabbri, portacolori proprio del Ct Cervia, si era aggiudicata il singolare femminile battendo in finale Marta Lombardini. Il torneo è stato diretto dal giudice arbitro Ottaviano Turci.