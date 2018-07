Ancora una tragedia sulla spiaggia, muore una turista a Gabicce Mare

Cronaca

Gabicce Mare

| 18:24 - 15 Luglio 2018

Una donna turista di Milano, è morta domenica pomeriggio nel tratto di spiaggia antistante il bagno 10 a Gabicce Mare. La signora 79enne, si è improvvisamente accasciata in pochi centimetri d'acqua. A dare l'allarme le persone presenti sulla spiaggia. Soccorsa dai bagnini e da quanti si trovavano nei pressi, sono iniziate le manovre di primo soccorso mentre, nel frattempo, è stato allertato il 118 che è arrivato sul posto con ambulanza e auto medicalizzata. Ma per la donna non cìè stato nulla da fare. Sulla spiaggia, per le formalità di rito, il personale della Capitaneria di Porto.