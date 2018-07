Rimini: inciviltà verso la natura, bicicletta e rottami metallici abbandonati nel lago

Attualità

Rimini

| 17:50 - 15 Luglio 2018

Sabato 14 giugno, una pattuglia di Anpana-Rimini, durante il servizio di Vigilanza Ittica sul Lago della ex Cava Incal System (ora luogo di ricarica in condizioni controllate della falda, nonché oasi faunistica), ha rinvenuto una bicicletta, ricoperta di alghe, abbandonata sulle rive insieme ad altri rottami metallici. Un segno ormai ricorrente di inciviltà e di mancato rispetto dell’ambiente. Avendo provveduto a rimuovere l’oggetto per trascinarlo sino ai cancelli di ingresso all’Area, notava l’incongruente cartello invitante a non abbandonare rifiuti fuori dai cassonetti, pur in mancanza degli stessi. Vano risultava pure il tentativo di telefonare al numero indicato per il recupero dei materiali.