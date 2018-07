Moto3, lo spagnolo Martin vince al Sachsering, secondo Bezzecchi ora a -7 dal leader. Caduto Bastianini

Sport

Rimini

| 14:19 - 15 Luglio 2018

Lo spagnolo Jorge Martín conquista la quinta vittoria stagionale sul circuito del Sachhsering portando a sette punti il vantaggio in classifica iridata sul riminese Marco Bezzecchi (unico italiano presente in top ten), secondo al traguardo dopo essere riuscito a resistere all’assalto di John McPhee, terzo. Per vari giri sono ben 18 piloti in grado di lottare per il podio. A pochi giri dalla fine si perde anche Arenas, seguito poco dopo dal riminese Bastianini, finito a terra in seguito ad un contatto con Lopez.

Jorge Martín prende poi sempre più margine, avviandosi in solitaria verso una nuova netta vittoria che gli permette di allungare in classifica Dietro di lui invece è lotta serrata per la seconda piazza tra Marco Bezzecchi e John McPhee, seguiti da Canet-Ramirez e Masia-Kornfeil: alla fine l’italiano riuscirà a chiudere in seconda piazza, limitando lo svantaggio dal leader iridato, mentre lo scozzese chiude in terza piazza una gara da protagonista.Così gli altri romagnoli al traguardo: Andrea Migno è 12°, 14esimo Nicolò Bulega, Niccolò Antonelli è 16°