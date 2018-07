Rimini, a Sportdance undici giorni di gare, spettacolo e pioggia di medaglie

Sport

Rimini

| 14:17 - 15 Luglio 2018

Ultimo giorno di competizioni per i Campionati Italiani di Danza Sportiva organizzati dalla Federazione Italiana Danza Sportiva (FIDS) nei padiglioni fieristici riminesi di Italian Exhibition Group – IEG. Con la giornata di domenica 15 luglio, si conclude l’undicesima edizione di Sportdance, che ha portato nei padiglioni della Fiera di Rimini grandi emozioni, gare di primissimo piano, con atleti italiani ed internazionali, spettacoli, con ospiti di chiara fama, da Carla Fracci a Kledi Kadiu, passando per Garrison Rochelle.

Questa edizione dei Campionati Italiani si conclude con molti successi e una pioggia di medaglie per gli atleti azzurri. Ma le vere novità sono emerse nei due teatri, il Broadway, dedicato alle danze d’accademia, classica, moderna e contemporanea e alle novità come lo Show Dance e l’Underground, spazio dedicato all’hip hop, alla Break Dance e alle nuove tendenze artistiche e sportive.

Fra chi può brindare ci sono sicuramente un gruppo di giovani atlete FIDS, viste ballare dallo scenografo Garrison. Il maestro e giudice di “Amici”, la fortunata trasmissione di Mediaset, ha infatti adocchiato proprio al Teatro Broadway cinque giovani atlete, under 16, protagoniste di una performance di danza moderna. Si tratta di Sofia Nicole De Majo, Alice Moretto, Angela Piotto, Maria Selena Raso e Virginia Scarangella, scelte da Garrison per partecipare ai provini per la nuova edizione di “Amici” 2019, il talent show di Canale 5.

Voleranno a Buenos Aires direttamente da Rimini altri due atleti, protagonisti di questa edizione dei Campionati Italiani di Danza sportiva. Sono Mattia Schinco, in arte Bboy Bad Matty e Alessandra Cortesia, alias Bgirl Lexy. Saranno loro a rappresentare l’Italia ai giochi giovanili di Buenos Aires, dal 6 al 18 ottobre.



Domenica 15 luglio è poi il giorno della gran finale per la gara più attesa, il WDSF Grand Slam Standard and Latin. E’ la più importante competizione mondiale di balli latini e standard. Sono danze Standard il Valzer lento, il Tango, lo Slowfox, il Quickstep e il Valzer viennese. Sono invece danze Latin la Samba, il Cha cha cha, la rumba, il Paso doble e il Jive. Lo spettacolo è di quelli da prima serata e prosegue nei padiglioni fino a sera inoltrata, ma è anche seguibile in streaming sul sito www.federdanza.it