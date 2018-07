Promozione, per il Torconca il difensore Franca. Cervia: Brighi e Fabbri rinforzi di qualità. Reda: Conti

Sport

Rimini

| 13:01 - 15 Luglio 2018

Il Torconca ha ingaggiato il difensore Massimiliano Franca, 96 ex Tropical Coriano.

Individuato dal Reda l’attaccante: si tratta di Luca Conti, classe 2000, dal Solarolo con cui ha realizzato 21 reti con due rigori. Il Cervia si rinforza col Erik Fabbri ex Del Duca, centrocampista, e l’attaccante Andrea Brighi del Cattolica (8 reti). Per il Fratta Terme ecco gli attaccanti Chiarini (98 ex Sampierana), Cisterni (90 ex Valsanterno). Due giovani per il Cava. Movimenti di controno per altre formazioni.



CAVA Allenatore Moreno Casamenti. Arrivi: portiere Lani 96 (Ronco). Difensori: Bandini (82 ex Reda). Centrocampista: Alen (2001 ex Edelweiss), Mazzotti (98, Savio, Boni (2000, Tre Martiri). Attaccanti: Jhoseff (2001, ex Edelweiss), Kane (84, ex Reda).

Confermati: i difensori Perugini, Falcini, Bertaccini, Ammannato, Selvaggio. Centrocampisti: Bacchilega, Iacovelli, Fiore Marco, Fazzini, Satanassi. Attaccanti: Asturi, Agazzi, Rossi Emanuele.

CERVIA Allenatore Enrico Buonocore, ex giocatore di Ravenna e Forlì. Arrivi: torna il centrocampista Braschi dal Tropical Coriano e Fabbri (ex Del Duca). Attaccante: la seconda punta Andrea Brighi (ex Cattolica) otto gol al Cattolica con quattro rigori procurati.

Confermati: bomber Bondi, Vespignani, Severi, Panfili ritorna dal Savio.

CONSELICE Il mister è Mirco Tarozzi. Arrivi: Portieri: Xella (Stella Azzurra). Difensori: Sek (Portuense), Bianconcini (Osteria Grande). Attaccanti: Sebastiani (Russi), Bonfieni (Progresso), Stafa (Sparta). Confermati: Roccati e gran parte della rosa. Partenze: Sciuto (Valsanterno), Prosperi (Solarolo), Pirello.

DEL DUCA Allenatore Davide Montanari. Arrivi: il portiere Gentilini (ex Tre Fiori); Centrocampisti: Bottini (2000, dal Ravenna), Polini (2000, Cesena), Mazzarini (96 ex Cervia), l'esterno Claudio Candoli (ex Cervia), Maraldi (ex San Pietro in Vincoli). Attaccanti: Farabegoli (ex Cervia). Manca un difensore over e un 99.

Confermati: Zoffoli, Fabbri, Tiranti, Dumitru, Baronio, Bravaccini.

FRATTA TERME Mister Marco Prati. Arrivi: difensori Ceccarelli 87, Rinaldini 97 ex Vecchiazzano, Venturi 99 ex Ronco. Centrocampisti: Mancini 99 Juniores Faenza, Branchetti 2000 Juniores Forlimpopoli, Scatamburlo. Attaccanti: Chiarini (98 ex Sampierana), Cisterni (90 ex Valsanterno), Andreoli (97 Santa Sofia, capocannoniere di Prima G col Santa Sofia)

Confermati: Ballestri, Altini, Giacomuzzi, Tassani, Urban, Bendoni, Gardini, Boccali, Gallo, Zoli, Balestra, Bussi, Ancarani, Gori Ronchi.

GAMBETTOLA Allenatore ancora da scegliere: si aspetta fine mese. Arrivi: l'esterno Samuele Buda e Luca Giunchi (lunga esperienza in serie C), provenienti entrambi dal campionato sammarinese: il primo alla Libertas, il secondo al Faetano. Il difensore centrale Giuseppe Marrapodi dal Bakia. La rosa sarà formata da sei giovani della Juniores.

IGEA MARINA Allenatore Andrea Gavagnin. Arrivi: portiere: Marconi 98 (ex Coriano). Difensori: Astolfi (97 ex San Pietro in Vincoli), Pandolfi 2001 (dal Rimini). Attaccanti: Mema 97 (Savignanese), Della Rosa 2001 (dal Rimini).

Confermati: Berardi, Abbondanza, Comandini, Zanotti, Poli, Venturi, Casadei, Pirini, Righini, Bocchini, Bellavista, Morri, Ceccarelli, Minacapilli.

LAVEZZOLA Confermato Leonardo Rossi. Arrivi: portiere Montanari 92 (ex Conselice). Difensori: Mazzoni (ex Granamica), Simoni 87 (ex Consandolo). Centrocampisti: Monti (88 ex Valsanterno). Attaccanti: Capone (88 ex Ravarino). Si cerca un portiere e qualche under.

Confermati: Fancello, Palladino, Bunda, Pelotti, Gasparri, Enrico.

MORCIANO Allenatore Simone Amadori. Arrivi: Portieri: Marconi (98 ex Tropical Coriano), Batani 94 (ex Vis Misano). Difensori: Rocchetti '83 ex Verucchio, Matteo Muccini 99 e Monaldi 99 ex Fya Riccione. Centrocampisti: Mercatelli (2000, ex Fano).

Partenze: Gabellini (Mondaino), Geri, Cevoli, Vannucci, Maso e Fabbri, Pagnini (San Bartolo).

PIETRACUTA Allenatore Luca Fregnani. Mercato over per ora chiuso, si cercano under. Rosa in gran parte confermata. Arrivi: Centrocampisti: Golinucci 94 ex Tropical Coriano. Attaccanti: Tadzbybayev 94 ex Athletic Poggio. Il centrocampista Balducci passa al Sant’Ermete. Va nel campionato sammarinese (Pennarossa) l’attaccante Halilaj.

REDA Mister Massimo Capanni. Arrivi: il portiere Agostini 86 ex Cava. Difensori: Petrini (99 ex Faenza), Dene (97 ex Massalombarda). Centrocampisti: Giannelli (97 ex San Pietro in Vincoli). Attaccanti: Conti (2000, ex Solarolo), Sammartino (92 ex Savarna), Barducci (93 ex San Pietro in Vincoli), Camagni (2000 ex Pianta) Assirelli (2000 ex Castrocaro).

Confermati: Poggi, Ferraresi, Monti, Zoli e Sartoni. Via Senofieni, Bandini, Kane, Bottini, Ulivieri, Yassej, Lega. Conti e Oliva nel campionato sammarinese. Si cerca un attaccante dopo il dietrofront di Grimellini che si è accasato alla Fya. Altra tegola la penalizzazione di 4 punti.

RENO: Allenatore Emiliano Ragazzini. Arrivi. Portiere: Lami (Classe), Stella (Cervia). Difensori: Giorgini (Russi), Baldi (Ravenna). Centrocampisti: Bottini (Reda), Acunzo (Ravenna). Attaccanti: Scoglio (Ravenna), Taddei (Fosso Ghiaia), Alberani (GS Romagna). Si cerca un centrale difensivo over.

RONCO Allenatore Maurizio Montalti. Portieri: Alex Calderoni e Zammarchi.

Difensori: Righi (ex Savignanese). Centrocampisti: Bonavitacola (ex Libertas San Marino). Attaccanti: Marco Bernacci (Tre Fiori), Yaya (2000). Via Baiardi, Antoniacci, Casieri, Fancellu, Turroni, Ronchi, Lami e Semeraro.

RUSSI Allenatore Luigi Candeloro. Arrivi: portiere 1992 Lolli. Difensori: Temporin 94 ex Sanpaimola. Centrocampisti: Lombardi 97 (ex Alfonsine), Godoli 86 ex Castrocaro. Attaccante: Trovato (90, ex Classe), Sow (90, Cervia).

Confermati: Magari, Vasumini, Consalvo, Gualandi, Galamini, Fabio e Riccardo Babini, Calderoni.

SAMPIERANA Allenatore Alessandro Madonia. Arrivi: il portiere Zollo (Diegaro). Attaccanti: Collini (89 dal Cailungo, campionato sammarinese).

Confermati: Cimatti, Giovannetti, Lanzi, Quaranta, Braccini, Salvi, Petrini. In rosa inseriti i 2000 del settore giovanile: Simoncini, Diversi, Venturi, Bianco.

SAN PIETRO IN VINCOLI Allenatore Agostino Vezzoli

Arrivi: Portieri: Senofieni (Reda), Aspidelli (2000 Romagna). Difensori: Spazzoli (93 Russi), Ghetti (78 Tre Fiori). Centrocampisti: Giordani (98 Lavezzola), Bagnolini (94 Savio), Rocchi (Classe). Attaccanti: Russomanno (Sanpaimola), Marocchi (Faenza). Si cerca un difensore under e un centrocampista.

SESTO IMOLESE Allenatore: Fortunato Sanò. Arrivi: Portieri: Calzolari (98, Valsanterno). Difensori: Calzolari (Valsanterno), Campomori (Mezzolara). Centrocampisti: Santandrea (Lavezzola), Piancastelli (95, Sanpaimola). Attaccanti: De Martino (93, Conselice).

Confermati: Polidori, Mazzacan, Spada, Conti, Ortolani, Tassi, Addis, Maleh.

Partenze: Facchini, Casolini, Pioppo, Mariani, Montroni.

SOLAROLO Allenatore Massimo Berardi. Arrivi: Portieri: Randi (2000 ex Alfonsine). Difensori: Lanzoni (98, ex Faenza), Cortesi (2000, ex Alfonsine), Montanari (84 ex Cotignola). Centrocampisti: Smecca (2000 ex Imolese), Ricci Frabattista (2000, Alfonsine), Prosperi (98 ex Conselice), Errani (94 ex Faenza). Attaccanti: Fabini (95 ex Massalombarda). Si cerca un esterno over.

SPARTA Allenatore Marco Mosconi, ex Russi. Difensori: Piraccini dal Faenza (97), Messina (2000) dall’Imolese. Centrocampista: Carrettini ('93) del Sanpaimola. Attaccanti: Genuario dal San Pietro in Vincoli ('95), Ghysa ('96) dal Solarolo, Valli (97 dal Massalombarda). Il mercato è chiuso.

Confermati: Ercolani, Landi, Bonetti, Pirozzi, Scaglione, Piticchi, Ricci, Dall’Oppio, Mainetti, Sartoni. La squadra è già stata presentata.

STELLA Allenatore Riccardo Boldrini Arrivi: difensori: Verdinelli (2000 Rimini), Fabbri (98 ex Torconca). Centrocampisti: Tani (2000 ex San Marino Calcio), Gamberini Andrea (95 dal Miramare), Gamberini Alessandro (85 dal Miramare). Attaccanti: Mami (92 ex Bellariva), Pasculli (85 ex Gatteo), Salvemini (1992 ex Fya Riccione). Rientra Ricci (dalla Colonnella).

Confermata la rosa in cui è stato inserito il portiere 2000 Gamberini della Juniores. In partenza Pauri e Mularoni tornano al Miramare in Prima.

TORCONCA Allenatore Filippo Vergoni. Arrivi: Difensori: Franca (93, ex Tropical Coriano), Costacchini (93 ex Mole Vallesina). Centrocampista: Ferrani (92 dal Gabicce Gradara). Si cercano un attaccante esterno. Ritornato dalla Fya il portiere Morri ‘98. Bomber Fedeli e il centrocampista Battistini emigrano nel campionato sammarinese.

TROPICAL CORIANO Allenatore Thomas Zagnoli. Arrivi: Centrocampisti: Byad Anas, 1992, ex Torconca e Fya Riccione, Luti Alijahej ex Gatteo. Attaccanti: Nicola Farneti (Savignanese). Si cercano dei 2000.

VALSANTERNO Allenatore Ivo Dardozzi. Arrivi: portieri Sartiani ’91, Tonini 2000 (ex Sanpaimola). Difensori: Alpi (87 ex Argentana), Gentilini (ex Imolese). Centrocampisti: Sciuto (‘94, ex Conselice), Francesco Dardi (97, ex Fontanelice). Attaccanti: Tumolo 87 (ex Argentana). I giovani Tonini e Gentilini.

Confermati: capitan Lorenzo Poggi (è alla quarta stagione), Vallante, Trabelsi, Andrea Dardi, Ferrini, Mongardi, Gallinucci, Giangregorio, i giovani Calzolari, Luca e Matteo Gatti, Colangelo, Visani, il giovane Morsiani. Promossi in prima squadra i prodotti del vivaio Mangiaferri (‘99), Lehlem (‘99), Cacciapuoti (‘00) e Isam Naim (‘01).

VIS MISANO Il tecnico confermato è Marco Bucci. Kengie Valentini sarà il nuovo preparatore dei portieri della prima squadra e del settore giovanile; Mirko Palazzi è il nuovo allenatore della squadra Juniores regionale

Arrivi: portiere: Sacchi 2000 (ex Vismara). Difensori: Capomagi 2000 (ex Vismara). Attaccante: Baldini 98 (ex Fya Riccione).

Confermati: Benedetti, Boldrini, Cuomo, Fraternali, Imola, Laro, Lepri, Mazzoni, Meluzzi, Muccioli, Pironi, Sanchez, Semprini, Siliquini, Torsani, Urbinati Federico, Urbinati Mattia.