'The Student Beach’, a Bellaria per vivere ogni giorno una vacanza indimenticabile

Attualità

Bellaria Igea Marina

| 11:51 - 15 Luglio 2018

Tornei, giochi goliardici e attività che facilitano le “conquiste” e la socializzazione, tutti i giorni dalle 13. Basta alzarsi dal lettino e tuffarsi nel fitto calendario di The Student Beach in una cornice di giochi, risate, leggerezza e soprattutto vacanza garantita sette giorni su sette.

IL programma è fittissimo. Ogni sabato appuntamento con lo Schiuma party dalle ore 16, ogni domenica una festa senza fine con tanta animazione, party latino e contest divertenti come Miss maglietta Bagnata, gare di ballo, animazione a cura di Grancaribe. Ogni giorno un fitto calendario di iniziative con l’animazione irresistibile e coinvolgente e la grande novità: lo specchio dei selfie.

Lo spirito di The Student Beach è far socializzare le persone ed è per questo che vanno fortissimo i giochi come La posta del mare dove i ragazzi si scambiano i bigliettini anche tra sconosciuti mentre al suono della campanella c’è lo scambio dei lettini, oppure l’appuntamento “al buio” al bar. Ma le iniziative non finiscono qui: ogni giorno tantissimi tornei divertenti come calcio saponato, teqball, calcio, freccette, beach volley, footvolley, beer pong, tiro alla fune sCool, twister, tiro al secchione, zumba e ancora: animazione, beach pary latino, tanta musica. E grande attesa per Ferragosto con il megaparty Natale a ferragosto. La neve ricoprirà The Student Beach creando un contesto unico mai visto.

The Student Beach è la prima spiaggia dedicata a tutti i ragazzi dai sedici ai ventinove anni, un luogo divertente, libero, vacanziero e goliardico, all’insegna del divertimento. E’ una ricreazione senza fine. “Sotto il sole di Bellaria” c’è la spiaggia più cool dell’estate.

L’unica credenziale per accedere è avere dai sedici ai ventinove anni e vivere (o aver vissuto anche solo recentemente) i momenti della vita di uno studente. I principali servizi sono fruibili con un “abbonamento” con molti benefit.

Tutto è goliardico e divertente come il kit di benvenuto con l’anti-diario, i quiz idioti da risolvere, il gioco della campanella. The Student Beach è un grande villaggio sulla spiaggia libera di Bellaria, sul mare, per una vacanza infinita cullati dal dolce far nella community più pazza dell'estate.



http://www.thestudentbeach.com/ Infoline: 327 665 9141 - THE STUDENT BEACH - Via A. Pinzon 227 – Bellaria Igea Marina