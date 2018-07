Tennis, al trofeo del Gelso Bilardo e Spimi al tabellone finale. Il Memorial Cortesi all'ultimo atto

Sport

Bellaria Igea Marina

| 11:36 - 15 Luglio 2018

Concluso il tabellone di 3° nel torneo nazionale Open maschile del Ct Venustas di Igea, il Trofeo del Gelso (500 euro di montepremi). Avanzano due giovani, il forlivese Jacopo Bilardo ed il riccionese Nicolas Spimi. Turno di qualificazione: Bilardo (3.2)-Nicola Filippi (3.1, n.2) 2-0 e ritiro, Alessandro Gherardi (3.1, n.3)-Andrea Argelli (3.3) 6-2, 6-0, Lorenzo Bonori (3.2)-Tommaso Simoncini (3.1, n.1) 6-0, 6-3, Elia Brunelli (3.1, n.4)-Mattia Ricci (3.3) 6-2, 6-4, Spimi (3.2)-Lorenzo Valdinoci (3.1, n.5) 6-4, 6-4.

Ora spazio al tabellone finale, che vede nel ruolo di principali teste di serie nell’ordine i 2.4 Marco Giangrandi (Ct Cesena) ed Alessandro Canini (Tennis Viserba) che praticamente gioca in casa visto che è istruttore proprio sui campi del Ct Venustas.

CERVIA Gran finale oggi alle 18 per il torneo nazionale di 3° maschile del Circolo Tennis Cervia, il memorial “Mario Cortesi”. Di fronte per il titolo Nico Gnoli, 3.4 del Circolo Tennis Cesena e Fabio Felicetti, il n.2 del seeding cervese. Sabato si è giocata la seconda semifinale vinta da Felicetti (3.1), portacolori del Ct Conselice, su Stefano Torrisi (3.1 del Ct Cervia, n.3) per 6-4, 6-1.

Va ricordato che Perla Fabbri, portacolori proprio del Ct Cervia, si è aggiudicata il singolare femminile battendo in finale Marta Lombardini.