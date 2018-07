Cattolica Calcio, altro rinforzo: in difesa l'ex Vis Pesaro Giovanni Beninati

Sport

Rimini

| 11:32 - 15 Luglio 2018

Il Cattolica continua la campagna acquisti. Nel reparto arretrato arriva Giovanni Beninati, classe '99, pesarese con un passato tra le fila della Vis Pesaro tra Junores e prima squadra in cui ha esordito all'età di sedici anni. La scorsa stagione è stato impegnato nel campionato di Eccellenza marchigiano con l'Atletico Gallo Colbordolo.

"Arrivo al Cattolica Calcio molto determinato, ritrovo mister Angelini che è il mio allenatore. Un'ottima piazza e una rosa importante con individualità di spessore, tanti tifosi. E' interessante il progetto che mi è stato proposto. Spero di poter dare il massimo, assieme al collettivo, con impegno e costanza. Tra i volti giallorossi ho già conosciuto Scoccimarro e Tombari, ex compagni di squadra e conosco Bacchielli, le premesse per vivere un campionato da protagonisti ci sono tutte, spero davvero che possa accadere".