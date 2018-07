Rimini: ai domiciliari per sequestro di persona, 26enne finisce in carcere

Cronaca

Rimini

| 10:27 - 15 Luglio 2018

Si trovava ai domiciliari per il reato di sequestro di persona, ma ha violato la misura cautelare ed è finito in carcere. Le manette sono scattate nel pomeriggio di sabato ai polsi di un 26enne, originario della provincia di Catania, luogo dove è stato commesso il crimine. L’uomo più volte non ha rispettato le prescrizioni impostegli e, all’ennesima violazione, i militari del comando Carabinieri di Rimini lo hanno raggiunto e gli hanno notificato l’arresto. Si trova ora in carcere a Rimini.