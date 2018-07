Rimini, è ai domiciliari, ma va a spasso: riconosciuto da due carabinieri fuori servizio e arrestato

Cronaca

Rimini

| 10:21 - 15 Luglio 2018

E’ stato riconosciuto da due carabinieri del comando di Rimini fuori servizio ed è finito in manette: si tratta di un 50enne del Perù, sottoposto alla misura cautelare dei domiciliari per il reato di rapina. Incurante della stessa misura, l’ ha ripetutamente violata fino alla serata di sabato, quando i due militari, grazie alla loro conoscenza del territorio e dei soggetti di interesse operativo, lo hanno bloccato, gli hanno notificato l’aggravamento della misura cautelare e lo hanno arrestato. Il 50enne si trova ora in carcere a Rimini.