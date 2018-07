Entusiasmo, sport e divertimento: in 4mila a Riccione per la ‘Color Run’

Attualità

Riccione

| 09:01 - 15 Luglio 2018

Una “prima volta” entusiasmante per Riccione, che ha ospitato oggi la seconda tappa 2018 di The Color Run powered by Skittles.

La fun race più divertente del Pianeta, organizzata in Italia da RCS Sport – RCS Active Team, ha coinvolto 4 mila persone, che sin dalle prime ore del pomeriggio si sono ritrovati in Piazzale Roma per partecipare alla grande festa che la corsa non competitiva più colorata dell’estate offre a ogni suo appuntamento.



Una location perfetta per un percorso di 5 km che ha toccato i punti più caratteristici della località romagnola: il Lungomare, viale Gramsci – l’area più interna – e l’iconico viale Ceccarini, tra i luoghi più conosciuti della Riviera. L’approdo in spiaggia è stato consentito ai partecipanti attraverso il Bagno 56, dal quale è iniziata una sfilata spettacolare e suggestiva di runner coloratissimi.



“L’edizione Sunset, che caratterizzerà quest’anno due appuntamenti del nuovo Tour Hero, si è rivelata una scelta perfetta anche questa volta” – spiega Andrea Trabuio, Responsabile dell’area Mass Events in RCS Sport. “Una formula che ha permesso alle famiglie, sempre più numerose alla The Color Run, di partecipare con i loro bambini, dal momento che la partenza è avvenuta al tramonto, schivando così le ore più calde, che in una giornata estiva possono rivelarsi torride. Contemporaneamente, questa scelta ha dato modo ai giovani di trascorrere in maniera diversa la serata in una località come Riccione rinomata per la sua movida”.



Mood di questa edizione 2018 è il tema Hero, da cui #herotour, il nome di tutto il tour, ispirato agli eroi del quotidiano. È stato lanciato negli Stati Uniti da Travis Snyder, il fondatore nel 2013 di questo format-evento volto a promuovere il benessere psico-fisico legato alla corsa.



Sette i punti divertimento posizionati lungo il percorso: 5 di colore, uno di bolle – novità 2018 – e un punto schiuma, quest’ultimo situato in prossimità dell’arrivo, prima della passerella sul Lungomare della Libertà, che è stato apprezzatissimo soprattutto dai più piccoli, ai quali gli Organizzatori da sempre dedicano una grande attenzione. Infatti l’Area Kids era più ricca rispetto al passato, con la presenza della Mascotte ufficiale “Runicorn”, e c’era una corsia speciale in zona partenza riservata ai bambini e ai loro accompagnatori.



Tagliato il traguardo, il pubblico è rientrato in Piazzale Roma, dove è stato posizionato il Color Village, centro nevralgico di tutta la manifestazione. Qui le attività proposte da tutti i Partner di The Color Run, capitanati da Skittles, il title sponsor di questa edizione, sono proseguite sino a tarda sera con gli attesissimi color blast, i lanci di colore al ritmo di musica dal palco verso il pubblico. Un’atmosfera resa ancora più suggestiva dalla colonna sonora scelta da RDS 100% Grandi Successi, radio partner di #herotour.



Quattro gli appuntamenti del 2018. Dopo il debutto a Genova del 9 giugno e questa tappa di Riccione, seguirà un’altra Sunset a Lignano Sabbiadoro il 28 luglio. Finale il 15 settembre al Parco Experience di Milano.