Novafeltria, una serata dedicata allo stile 'trasandato elegante' tipico della Gran Bretagna

Attualità

Novafeltria

| 19:35 - 14 Luglio 2018

Domenica 22 luglio si accendono i riflettori a Novafeltria. Grazie all’organizzazione della Pro Loco con il patrocinio del Comune di Novafeltria la home di riferimento sarà la location Villa Cercis ubicata in via Manzoni 29 a Novafeltria. Il tema della serata sarà legato allo stile Shabby Chic. Letteralmente, il termine Shabby Chic significa “trasandato elegante”, e si riferisce a uno stile apparentemente trascurato, che in realtà è frutto di studio e cura dei dettagli. Un elemento da non sottovalutare sono i colori: lo stile Shabby Chic richiede colori chiari, soprattutto il bianco in tutte le sue gradazioni, e colori pastello molto tenui. Le tonalità protagoniste sono l’avorio, il grigio chiaro, il bianco e il beige, con qualche tocco di rosa e di viola lavanda. L’organizzazione ha preso alla lettera tale definizione inserendo nell’appuntamento aperto al pubblico dalle ore 19, la possibilità di unire il senso del gusto (attraverso l’aperitivo) a quello della vista, osservando una vera sfilata in stile Shabby Chic. Mazzi di fiori dalla tonalità delicata, come camelie, rose e lavanda. Qualche candela qua e là completa l’opera in programma.

A seguire dalle ore 20 spazio alle papille gustative. Lo Shabby Chic che presenta diversi abbinamenti in fatto di significato, si riferisce in questo caso alle origini britanniche, dove i primi barlumi di questo stile si vedevano nelle belle e grandi case di campagna. Il picnic sul balle di fieno, sui bancali, sul prato o sui tavoli eleganti rappresenta lo stile vintage associato a quello del sapore antico, dove ad unirli è l’essenziale semplicità che regna sovrana. Il picnic nel verde unito al gioco di vecchio/nuovo permette ai presenti di riassaporare quell'atmosfera che si respira in una casa Shabby Chic: romantica e rilassante. In questo caso, un ricco menù tra pasta, grigliata mista, frutta, patine, drink (proposti da Paola e Mancio) e gelati, sarà accompagnato dal sottofondo musicale a cura della band Desaritmia e Guardrails. A fare da cornice a questo bellissimo scenario un affascinante mercatino con la possibilità di immortalare il ricordo del momento attraverso l’angolo della foto a cura di Tony. Per chi invece desiderasse immergersi nel più profondo della rilassatezza, non mancheranno postazioni con massaggi Shatzu e Yoga curati dal Giardino Interiore e da Gaia Chon. Per i più piccini, invece, sarà allestito nell’occasione un angolo con trucca bimbi, bolle giganti e un mini parco giochi.

Lo stile Shabby Chic approda per una sera nell’entroterra riminese attraverso i colori a lui più cari con un ritorno al sapore antico, bagnato nel verde natura, apprezzando il restyling relativo ai colori dell’era e della bellezza moderna.

Per info evento: 3339403959 o 3935144764