Atletica, Daniele Liviero ed Elena Borghesi, due splendidi successi al meeting di Recanati

Sport

Rimini

| 17:21 - 14 Luglio 2018

Il quindicenne riminese Daniele Liviero ed il suo tecnico-atleta Elena Borghesi si sono ripetuti con una doppia affermazione in gara!

Era già successo il 30 giugno nel corso dei Campionati Italiani Libertas che il giovane mezzofondista vincesse la sua gara, in quel caso i 2000 metri cadetti, precedendo di poche decine di minuti il successo di Elena Borghesi nei 3000 metri.

L’accoppiata di affermazioni a distanza di soli trenta minuti si è ripetuta venerdì 13 luglio nel corso dell’importante meeting regionale di Recanati, nelle Marche.

Daniele si è portato al via nell’affollata e qualificata gara dei 1000 metri cadetti, che l’ha visto controllare il gruppo di testa fino ai 600 metri, quando è partito con un micidiale ultimo 400 metri chiuso in 60” che l’ha portato a finire primo nell’ottimo crono di 2’42”00, con un ampio margine sul secondo classificato, il forte marchigiano Daniele Pennacchietti.

Dal canto suo Elena Borghesi, che sta vivendo un magico 2018, dopo aver gioito per l’affermazione del suo giovane atleta, si è schierata alla partenza di una gara di 800 metri che prevedeva il confronto con Debora Baldinelli, ventenne fermana, miglioratasi molto in questa stagione, ed accreditata di un tempo stagionale migliore dell’atleta riminese.

Per nulla intimorita di non aver i favori del pronostico, Elena Borghesi ha controllato la gara fino all’imbocco del rettilineo finale, per piazzare un gran cambio di ritmo negli ultimi 100 metri che le ha permesso di vincere in 2’15”23, a soli 8 decimi dal suo primato personale, andando nuovamente ad affermarsi dopo il titolo regionale individuale conquistato su questa distanza domenica scorsa ad Imola.