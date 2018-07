Francia campione del Mondo, 12 anni fa la notte dell'Italia: che emozioni a Rimini

Attualità

Rimini

| 19:06 - 15 Luglio 2018

Francia campione del Mondo. L’esclusione dell’Italia dai mondiali 2018 rendono agrodolci i ricordi della serata del 09 luglio 2006 quando la nazionale azzurra conquistò il titolo arrivando in cima al mondo. Tutti ricordano quella notte memorabile, quando quasi l’intera popolazione di Rimini e i turisti che vi si trovavano in vacanza si ritrovò a soffrire davanti ai maxi schermi di piazzale Boscovich e a festeggiare poi sul lungomare della città, dove, dopo la vittoria ai rigori contro la Francia, (anche quest’anno in finale) ci si riversò in massa in un tripudio di bandiere, trombe e tricolori. Migliaia di tifosi sfilarono sulle strade del lungomare, ammassati su auto, motorini, furgoni e quant’altro, in una notte in cui il codice della strada fu benevolmente messo da parte per dare spazio alla festa e all’orgoglio nazional sportivo.

Le premesse per la nazionale azzurra non erano delle migliori : il campionato si era concluso con lo scandalo calciopoli, e la scalata al mondiale fu costellata da infortuni e squalifiche. Ma l’Italia di Lippi non si arrese e partita dopo partita arrivò a conquistare il titolo mondiale. E a Rimini, come in tutta Italia, fu il delirio: oltre ai residenti, la città era ovviamente popolata da migliaia di turisti italiani e stranieri, che ricorderanno quella vacanza come la più memorabile della loro vita. Fedele alla sua vocazione di città del divertimento, Rimini festeggiò tutta la notte lungo le sue strade e nei locali e immancabili furono ovviamente i tuffi in mare o nella fontana dei quattro cavalli. E nonostante le migliaia di persone e il delirio collettivo potessero far temere incidenti, tutto filò liscio, non si registrarono disordini o feriti; per una volta prevalse la gioia genuina e pura, quella che il vero sport riesce a far emergere in tutti noi.

Dopo l’amara squalifica di quest’anno, Rimini come tutta Italia, spera di poter rivivere presto un’altra notte così bella.