Colpo di scena nel caso Mannina e Nusdorfi: accolto ricorso a Sadik Dine, lo zio di Demiraj

Cronaca

Rimini

| 18:09 - 14 Luglio 2018

Nuovo colpo di scena nel processo per il duplice omicidio di Silvia Mannina e Lidia Nusdorfi, relativamente alla condanna all'ergastolo inflitta in appello a Sadik Dine, pescatore albanese zio del pluriomicida Dritan Demiraj. La Corte di Cassazione ha infatti accolto il ricorso dell'avvocato Massimiliano Orrù, annullando la sentenza di secondo grado e rinviando a un nuovo giudizio in merito da parte della Corte d'Assise d'Appello di Bologna. In primo grado Dine, condannato a 5 anni per occultamento di cadavere, era stato riconosciuto non coinvolto nel duplice omicidio della Nusdorfi, ex compagna di Demiraj, e del suo nuovo fidanzato Mannina, mentre in Appello la sentenza era stata ribaltata. Il Procuratore Generale aveva chiesto 30 anni, i Giudici avevano inflitto la condanna all'ergastolo. L'avvocato difensore, nel suo ricorso, ha messo in evidenza che un ribaltamento della sentenza di Primo Grado sarebbe dovuto passare inevitabilmente da un'audizione di Monica Sanchi, compagna di Demiraj al tempo degli omicidi, accusatrice di Sadik Dine: la donna disse che lo zio era presente durante gli omicidi.