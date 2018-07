VIDEO: stop alla movida notturna per quattro locali del Marano. Agenti Polizia notificano il provvedimento

Cronaca

Riccione

| 15:39 - 14 Luglio 2018

Dopo le criticità registrare in occasione dell'ultima Notte Rosa, tra episodi di spaccio e scippi, il Questore di Rimini Maurizio Improta ha deciso di intervenire sui locali della zona del Marano a Riccione. E' arrivata così la sospensione delle attività notturne per Mojito Beach, Operà, Samsara e Reset. La misura non è una chiusura totale delle attività: al Mojito Beach e al Samsara viene concessa l'apertura dalle 6 del mattino alle 23 per bar e ristorante, come all'Operà e Reset, ma solo dalle 6 alle 20, sospendendo per 15 giorni di fatto solo l'attività di discoteca con dj.