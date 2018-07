Incidente ai box del Misano World Circuit: centauro scivola in moto e investe meccanico

Cronaca

Misano Adriatico

| 14:51 - 14 Luglio 2018

Perde il controllo della moto che, impazzita, travolge un meccanico ai box. E' la dinamica dello sfortunato incidente avvenuto nel primo pomeriggio di sabato al Misano World Circuit, durante una giornata di prove libere per amatori organizzata da una società tedesca. Un pilota, rientrando ai box, ha perso il controllo della moto ed è scivolato: il mezzo ha colpito un meccanico, che cadendo al suolo ha battuto violentemente il capo. Il personale del 118 ha disposto l'intervento dell'eliambulanza: le condizioni del meccanico non sono fortunatamente gravi, ma c'è una sospetta commozione cerebrale. Il ferito, le cui generalità non sono note, è stato ricoverato al Trauma Center dell'ospedale Bufalini di Cesena.