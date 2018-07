Bicicletta gettata nell'invaso del Marecchia, ennesimo atto di inciviltà contro le Obike

Attualità

Rimini

| 14:21 - 14 Luglio 2018

Un altro atto vandalico contro le Obike, le biciclette a flusso libero sbarcate nei mesi scorsi a Rimini. Come si può vedere dalla foto inviata da un nostro lettore, una bicicletta è stata gettata nell'invaso del Marecchia vicino il ponte Tiberio nella zona di San Giuliano. Negli ultimi giorni, si sono registrati molti episodi di vandalismo contro le bici messe in strada dall'azienda Obike: decine i mezzi danneggiati in città. Ricordiamo il numero segnalazioni whatsapp di Altarimini 347 8809485.