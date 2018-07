Santarcangelo, bilancio partecipato da record: in 1167 hanno votato i progetti per cambiare la città

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 14:11 - 14 Luglio 2018

È un’edizione da record quella del Bilancio partecipato 2018. Alla chiusura del seggio allestito presso l’Ufficio relazioni con il pubblico del Comune, sono infatti 1.167 i cittadini che quest’anno hanno espresso la propria preferenza per uno degli 11 progetti ammessi.

Se si pensa che nel 2016 i votanti erano stati 818 e 822 nel 2017, il confronto con le due precedenti edizioni non ha eguali. Quest’anno le aspettative sono state infatti ampiamente superate con un incremento del 42 per cento circa e la risposta della città, così come auspicato dall’amministrazione comunale alla vigilia dell’apertura delle votazioni, non si è fatta attendere. “Una partecipazione così ampia – dichiara il vicesindaco Emanuele Zangoli – è il segnale che la scelta compiuta due anni fa era giusta e che anzi nel tempo i cittadini hanno valutato sempre più positivamente la possibilità di proporre all’amministrazione comunale, e poi di votare, idee e progetti di qualità per migliorare e rendere ancor più accogliente Santarcangelo”.

L’ultima giornata di voto, quella di sabato 14 luglio, è stata anche quella segnata dalla maggior affluenza con 200 persone, con quota 1.000 già raggiunta e superata in prima mattina. Una netta maggioranza ‘rosa’ ha contraddistinto i votanti di questa edizione con 714 femmine contro 453 maschi.

Adesso l’appuntamento più atteso resta quello di lunedì 16 luglio, quando a partire dalle ore 14 la sala consigliare ospiterà lo scrutinio delle 1.167 schede e vedrà la proclamazione del progetto vincitore che si aggiudicherà i 25mila euro messi a disposizione dall’amministrazione comunale. I risultati di questa edizione verranno pubblicati anche nella sezione dedicata al Bilancio partecipato presente sul sito del Comune.