Calcio, il portiere ex Santarcangelo Nardi al Siena. L'ex Rimini Gabrielli al Forlì dove è in arrivo Cortesi

Sport

Forlì

| 14:21 - 14 Luglio 2018

L'ex portiere del Santarcangelo e cresciuto nel settore giovanile del Rimini Michele Nardi (nella foto col suo procuratore Emanuele Benvenuti e il ds del club toscano Giovanni Dolci) sabato mattina ha firmato il contratto che per la prossima stagione lo lega al Siena. Arriva dal Parma, in cui ha militato nell'ultima stagione della promozione in serie A, con la formula del prestito. Sarà il titolare della squadra toscana che spera nel ripescaggio in serie B.



SERIE D Il Forlì ha ufficializzato l’ingaggio del difensore Mattia Gabrielli, classe 1996, ex Cesena e Rimini nell’ultima stagione (da novembre) al Romagna Centro. Dal Romagna Centro è già arrivato il difensore Alessandro Brunetti oltre al centrocampista Manuel Prati , classe 95. Si aggiungono agli ingaggi già annunciati del difensore Marco Vesi (un ritorno a casa) e dell’attaccante Daniele Ferri (Pianese, pure lui ex Romagna Centro: 16 reti in due stagioni) e del centrocampista classe 1987 ex Fiorenzuola Nicola Mazzotti, ex San Marino e Bellaria. A breve sarà ufficializzato anche l’arrivo del trequartista classe 98 Matteo Cortesi, sempre del Romagna Centro (35 presenze e due gol), un altro dei giocatori indicati dal tecnico Campedelli. Resta da ufficiallizare l'ingaggio del portiere della Berretti Alessandro Pavan dell'Atalanta. In rampa di lancio anche gli altri ex riminesi Luca Valeriani e Alex Ambrosini.

Stefano Ferri