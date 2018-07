Rimini, sequestrati l'auto e conti correnti per 60.000 euro al trafficante di droga albanese

Cronaca

Rimini

| 13:08 - 14 Luglio 2018

Sabato mattina gli agenti della Squadra Mobile della Questura e personale della Guardia di Finanza di Rimini hanno dato esecuzione a un provvedimento emesso dal Gip del Tribunale di Rimini: il sequestro preventivo di un'automobile e di conti correnti (valore complessivo 60.000 euro), nei confronti di un 32enne albanese indagato per traffico di sostanze stupefacenti e nei confronti della madre. Dopo l'arresto del giovane, da parte della Squadra Mobile, i finanzieri del Nucleo di Polizia Tributaria di Rimini hanno eseguito accertamenti patrimoniali sul suo conto, rilevando che era titolare di beni mobili in valore sproporzionato rispetto al reddito dichiarato. Inoltre aveva intestato l'auto alla madre 54enne, allo scopo di eludere le disposizioni in materia di misure di prevenzione patrimoniali.