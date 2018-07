Duemila persone in delirio al Beky Bay per la Dark Polo Gang, fenomeno musicale del momento

Attualità

Bellaria Igea Marina

| 12:23 - 14 Luglio 2018

Un successo annunciato quello della Dark Polo Gang. Giovedì 12 luglio oltre duemila persone hanno affollato il palco adiacente alla spiaggia libera di Bellaria Igea Marina e i social del pubblico presente si sono scatenati in video e dirette seguite da centinaia di fans.

Dopo l’apertura del il concerto evento di Fedez e J-Ax allo Stadio San Siro di Milano, dischi oro e platino e i milioni di visualizzazioni,la Dark Polo Gang sta riscuotendo un grandioso successo con il singolo British che giovedì sera, intonato dal palco del Beky, ha scatenato un boato nella platea.

Quello che per molti può sembrare un progetto musicale eccessivo, in realtà nasconde una strategia importante. La Dark Polo Gang si è resa testimone di un cambiamento generazionale, con un racconto schietto e pieno di contraddizioni e ambivalenze. Il rapper Fedez, che ormai sui social ha la sua seconda casa, nei giorni scorsi, in alleanza con Chiara Ferragni, ha mostrato un outfit speciale con pantaloncini su cui campeggiava la scritta British, in riferimento alla canzone dalla Dark Polo Gang, loro ultimo singolo.

SUL PALCO DEL BEKY BAY I SOJA. Hanno da poco pubblicato il nuovo album “Poetry In Motion” ed adesso sono pronti a portare il loro manifesto reggae in giro per tutto il mondo.SOJA - acronimo di Soldiers Of Jah Army - fenomeno reggae di Washington DC fra i più quotati del genere. Una vera e propria REGGAE full-immersion in un mondo di energie, connessioni e aggregazione. Apertura porte ore 19.00

Inizio concerto ore 21.00.