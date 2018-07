Calcio 1a Cat: l'Athletic Poggio ufficializza l'esperto difensore De Paoli

Sport

Poggio Torriana

| 12:18 - 14 Luglio 2018

Continua a rinforzarsi l'Athletic che dopo gli arrivi di Depaoli, Cupioli, Berlucci, Astolfi, Sternini e Zaghini, ufficializza anche l'ingaggio del difensore Denis De Paoli. Nato a Rimini, classe '83, risiede da sempre a Poggio Torriana ed è cresciuto nei settori giovanili di Santarcangelo e Savignanese, prima delle esperienze con le squadre maggiori di Poggio Berni (2000-2002 e 2007-2008) Olimpia Secchiano (2002-2007) e Corpolò (2008-2018). Difensore centrale, ma anche terzino, spicca per possanza fisica, buone capacità di gioco aereo ed ottima corsa. “Ho scelto l'Athletic perché ora posso giocare nuovamente nel mio paese dopo diverso tempo. - commenta il 34enne De Paoli - Inoltre si tratta di una società seria, che lavora bene, e quindi si è presentata l'occasione giusta per tornare. Di questa nuova esperienza mi affascina il ritrovare la Prima Categoria, dato che nelle ultime tre stagioni ho giocato in Seconda, ed il potermi confrontare con persone assieme alle quali ho lavorato negli anni passati. Ci tengo a ringraziare davvero di cuore il Corpolò che mi ha permesso nell’ultimo decennio di giocare in formazioni competitive, all’interno di una società blasonata e ben organizzata. Insieme abbiamo percorso un cammino lungo, e posso affermare con orgoglio che è stato bellissimo”. Ben nitide le aspettative che l'atleta romagnolo ripone nella prossima annata: “Mi aspetto una stagione positiva. Il tutto potendomi divertire facendo parte di un bel gruppo, che lotti unito per il vertice della classifica. Il mio obiettivo è quello esprimermi bene in questo campionato difficile, offrendo il mio contributo alla squadra per raggiungere il massimo risultato”. (Nella foto Denis De Paoli in azione con la maglia del Corpolò).





Ufficio Stampa A.S.D. Athletic Poggio