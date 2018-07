Bellaria, sabato 14 luglio schiuma party della riviera direttamente sulla sabbia

Eventi

Bellaria Igea Marina

| 09:59 - 14 Luglio 2018

Sabato 14 luglio prosegue la lunga estate di festa con Schiuma Party Student Beach.All’energia, all’entusiasmo, al divertimento della spiaggia più originale della Riviera si aggiunge una festa spumeggiante e goliardica con musica e divertimento. Immersi nella schiuma ed avvolti in un’atmosfera di grande energia, dalle ore 16, appuntamento a The Student Beach con l’unico schiuma party sulla spiaggia a pochi passi dal mare per una festa senza precedenti. Un appuntamento che si ripeterà ogni sabato d’estate sotto il cielo di Bellaria Igea Marina nel villaggio a cielo aperto dedicato esclusivamente a tutti i ragazzi dai 16 ai 29 anni.

In programma per tutta l’estate un calendario diurno con tornei tra calcio saponato, teqball, calcio freccette, beach volley, footvolley, beer pong, tiro alla fune sCool, twister, zumba spalmati su diecimila metri quadri di divertimento.

La spiaggia che ha rivoluzionato l’estate è la prima dedicata ai ragazzi che vogliono vivere il mare come luogo divertente, libero, vacanziero e goliardico.

E’ una ricreazione senza fine nella spiaggia più cool dell’estate: dal lettino al campo di beach volley al fast food con musica, giochi, risate, leggerezza. L’unica credenziale per accedere è avere dai sedici ai ventinove anni e vivere (o aver vissuto anche solo recentemente) i momenti della vita di uno studente.

I principali servizi sono fruibili con un “abbonamento” con molti benefit. Fast Big Food, oggettistica e tanti eventi sportivi e ludici come il doppio giallo, il calcio saponato…ma anche aperitivi, concerti e tanta musica.

Tutto è goliardico e divertente come il kit di benvenuto con l’anti-diario, i quiz idioti da risolvere, il gioco della campanella. The Student Beach è un grande villaggio sulla spiaggia libera di Bellaria Igea Marina, studiato per una vacanza infinita nella community più pazza dell'estate.

Infoline: 327 665 9141 - THE STUDENT BEACH - Via A. Pinzon 22– Bellaria Igea Marina