Novafeltria, cade e si ferisce mentre taglia le piante. Paura per un operaio comunale

Cronaca

Novafeltria

| 09:53 - 14 Luglio 2018

Paura per un operaio comunale a Novafeltria, travolto da un tronco e precipitato da un muro di circa tre metri. E’ accaduto sabato mattina, verso le 9: l’uomo, di circa 40 anni, stava lavorando con i colleghi in via Molari, nella zona tra il polo scolastico e il campo sportivo, dove sorgerà la piattaforma di atterraggio dell’elisoccorso. L’intervento consiste nel taglio di alcuni alberi per spianare il terreno ed è stato proprio un tronco che, accidentalmente, è caduto travolgendolo. In quel momento l’operaio si trovava su un muro ed è caduto precipitando dall’altezza di circa tre metri. Immediato l’intervento del 118 che lo ha soccorso e trasportato in ospedale: ha riportato numerose fratture, ma, fortunatamente, non è grave. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco.