Rimini, operaio in vacanza muore a 54 anni: ipotesi overdose di eroina, indaga la polizia

Cronaca

Rimini

| 09:06 - 14 Luglio 2018

Probabilmente è stata una overdose di eroina a stroncare un 54enne di Ancona, in vacanza a Rimini. Era ospite di amici, in un appartamento di via Matteotti, dove è accorsa l’ambulanza l’altra notte. L’uomo infatti si è sentito male e nemmeno l’immediato intervento dei sanitari è servito, hanno infatti tentato di rianimarlo, ma purtroppo è spirato dopo vari tentativi. Il magistrato di turno ha disposto l’autopsia sul corpo del 54enne, ma si tratta senza ombra di dubbio di overdose da eroina. Gli agenti della polizia hanno infatti trovato la droga nell’appartamento. Hanno inoltre sequestrato il telefono dell’uomo per esaminare gli ultimi contatti e risalire a chi ha ceduto la dose fatale: è possibile che il 54enne si sia “rifornito” in zona. Ascoltati anche gli amici, sconvolti e ignari delle abitudini dell’uomo.