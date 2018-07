Due pedoni investiti in poco tempo a Rimini, una ventenne e una 75enne gravi in ospedale

Cronaca

Rimini

| 08:37 - 14 Luglio 2018

E’ stata investita da uno scooter mentre attraversava la strada, si trova ora in gravi condizioni all’ospedale “Bufalini” di Cesena una 75enne: i fatti sono accaduti venerdì sera, poco prima delle 21, in via Tripoli, all’altezza del civico 194. Pare che la donna abbia attraversato la strada e sia stata improvvisamente travolta dal mezzo. Violento l’impatto, la 75enne è stata soccorsa dai sanitari del 118, sul posto con un’ambulanza e un’automedica. Per i rilievi del caso sono intervenuti gli agenti della polizia municipale.

Poco prima, verso le 20, un altro investimento: una 20enne è stata centrata in pieno da un’auto all’altezza della rotonda di via Pietro Giordani, a Rivazzurra. Da una prima ricostruzione pare che la giovane stesse attraversando la strada quando improvvisamente è sopraggiunta la vettura che l’ha travolta scaraventandola sull’asfalto. Immediato l’intervento dei soccorsi del 118 che hanno trasportato la giovane in gravi condizioni all’ospedale “Bufalini” di Cesena. Della dinamica del sinistro si è occupata la Polizia Stradale.