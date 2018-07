Cattolica, prima giornata di regata 'Piada Trophy' classe Snipe

Sport

13 Luglio 2018

Si è disputata venerdì 13 luglio la prima giornata della 3^ prova del Campionato Nazionale classe Snipe (deriva con due persone di equipaggio), la regata nata in Romagna, le cui edizioni precedenti si sono tenute a Cervia, Cesenatico, Rimini. Si tratta di una tre giorni ha ricevuto il patrocinio del Comune di Cattolica. Le prime prove hanno visto i concorrenti competere su un campo di regata impegnativo nelle acque antistanti il Circolo Nautico Cattolica.

“Quest’anno – spiegano dal Circolo Nautico - la nostra città ospita con orgoglio una trentina di equipaggi che arrivano, oltre che dall'Italia anche dalla Francia, Svizzera, Austria. Le tre giornate di prove in mare saranno accompagnate da eventi collaterali dove i concorrenti si cimenteranno nel grand Prix di Kart, oltre ad avere l'occasione di degustare le nostre prelibatezze culinarie accompagnate dalla “piada” e dal Sangiovese. Per tale occasione ogni partecipante, come da tradizione della regata, riceverà in ricordo la maglia Piada Trophy Cattolica”.