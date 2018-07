"Ti faccio picchiare dagli ultras", accecato dalla gelosia minaccia la ex di Santarcangelo: condannato

Cronaca

Santarcangelo di Romagna

| 06:39 - 15 Luglio 2018

Un 36enne originario del cesenate è stato condannato a 4 mesi di reclusione per molestie nei confronti di una ragazza di Santarcangelo, sua ex fidanzata. L'uomo, difeso dall'avvocato Leanne Arceci, rischiava una condanna più pesante, visto che le accuse inizialmente erano i reati di minacce e atti persecutori: la giovane aveva denunciato di essere stata vittima di stalking da parte dell'ex, a causa della sua gelosia, e dei suoi tentativi insistenti di convincerla a riprendere quella relazione interrotta a inizio 2014. Il 36enne agiva soprattutto tramite social network e con il telefono cellulare: in un'occasione millantò di poter allestire una spedizione punitiva verso di lei, chiamando in azione alcuni ultras del Cesena Calcio, in un'altra fece un'allusione pesante, commentando una foto della ragazza su Facebook, dicendo che il suo nome era nell'ultima pagina del Resto del Carlino, quella dedicata agli annunci sessuali. Il 36enne dovrà risarcire i danni alla ex fidanzata, costituitasi parte civile e rappresentata in giudizio dall'avvocato Paolo Ghiselli.